Nhận định Bayern Munich – Augsburg vào lúc 21:30 ngày 24/01

Nhận định Bayern Munich – Augsburg đang trở thành chủ đề nóng hổi khi giải vô địch quốc gia Đức bước vào giai đoạn tăng tốc quyết liệt. Đội bóng chủ sân Allianz Arena đang thể hiện một sức mạnh tuyệt đối với những chiến thắng cách biệt liên tiếp. Ngược lại, đối thủ của họ lại đang chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi trận chỉ biết hòa và thua.

Nhận định phong độ Bayern Munich – Augsburg

Phong độ của Bayern Munich trong thời gian qua có thể gói gọn trong hai chữ hủy diệt. Họ vừa nghiền nát Wolfsburg với tỷ số kinh hoàng 8-1 và tiếp tục đánh bại FC Koln 3-1 ngay trên sân khách. Chuỗi trận toàn thắng này cho thấy sự ổn định đáng sợ của hàng công dưới sự dẫn dắt của Harry Kane. Mỗi khi ra sân, các cầu thủ áo đỏ luôn tràn đầy hưng phấn và sẵn sàng bắn phá khung thành đối phương từ mọi vị trí. Hệ thống chiến thuật của họ đang vận hành trơn tru, biến Allianz Arena thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Trái ngược hoàn toàn, Augsburg đang trải qua những ngày tháng vô cùng ảm đạm tại đấu trường Bundesliga. Trận hòa 1-1 trước Union Berlin gần đây chưa đủ để giúp họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ một cách an toàn. Trước đó, thất bại 0-4 dưới tay B. Monchengladbach đã bộc lộ rõ rệt những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự. Đội khách đang thiếu đi một thủ lĩnh thực thụ để vực dậy tinh thần trong những thời điểm khó khăn. Việc phải hành quân đến sân của Bayern lúc này chẳng khác nào một thử thách quá tầm đối với thầy trò huấn luyện viên Jess Thorup.

Hai đội bóng, hai phong độ đối lập nhau

Bảng tỷ lệ kèo trận Bayern Munich – Augsburg

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho cuộc đối đầu chênh lệch này:

Bảng tỷ lệ kèo trận Bayern Munich – Augsburg

Soi kèo châu Á Bayern Munich – Augsburg

Trên thị trường châu Á, mức chấp 2.5 bàn thắng được coi là khá cao nhưng lại rất hợp lý với thực lực của Bayern. Những trận thắng 4-0 trước Heidenheim hay 5-0 trước Salzburg trong loạt giao hữu là bằng chứng cho khả năng vượt kèo handicap của họ.

Đội bóng của HLV Vincent Kompany thường có thói quen ép sân liên tục và không dừng lại dù đã dẫn trước nhiều bàn. Việc đặt niềm tin vào cửa trên mang lại sự an tâm lớn cho các nhà đầu tư trong trận đấu này. Khả năng đội chủ nhà thắng đậm là rất cao khi các chân sút đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng.

Dự đoán: Bayern Munich -2.5

Soi kèo châu Âu Bayern Munich – Augsburg

Ở hạng mục kèo châu Âu, tỷ lệ thắng dành cho Bayern Munich là rất thấp, chỉ quanh mức 1.10. Điều này cho thấy xác suất xảy ra bất ngờ tại Allianz Arena gần như bằng không. Đội chủ nhà sở hữu dàn cầu thủ chất lượng vượt trội ở mọi vị trí trên sân so với đối thủ. Sự áp đảo về mặt lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức. Người chơi gần như chỉ có một lựa chọn duy nhất là đặt niềm tin vào chiến thắng của Hùm xám.

Dự đoán: Bayern Munich thắng

Soi kèo Tài Xỉu Bayern Munich – Augsburg

Kèo Tài Xỉu ở mức 3.75 bàn thắng hứa hẹn một trận cầu bùng nổ về mặt tỷ số. Bayern Munich đang sở hữu hiệu suất ghi bàn trung bình hơn 3 bàn mỗi trận trong thời gian gần đây. Sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp họ dễ dàng xuyên phá những hàng thủ chơi lùi sâu. Khi đối phương dâng cao tìm bàn gỡ, đó sẽ là khoảng trống để các cầu thủ tốc độ như Sane hay Musiala khai thác. Một kịch bản tưng bừng bàn thắng là điều mà giới mộ điệu đang rất mong chờ.

Augsburg dù bị đánh giá thấp nhưng họ cũng sẽ cố gắng tận dụng các tình huống cố định để tìm kiếm bàn danh dự. Chỉ cần đội khách có được một bàn thắng, khả năng nổ Tài của trận đấu sẽ trở nên cực kỳ cao. Tuy nhiên, phần lớn các pha lập công dự kiến sẽ đến từ sự áp đảo của đội chủ nhà. Với một hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm như Augsburg, mức 4 bàn thắng là con số hoàn toàn có thể bị vượt qua. Lựa chọn cửa Tài được xem là phương án đầu tư sáng suốt cho trận derby này.

Dự đoán: Tài 3.75

Dự đoán tỷ số Bayern Munich – Augsburg

Dựa trên những thông số thống kê, một trận đại thắng cho Bayern Munich là kết quả được dự báo trước. Đội chủ nhà sẽ nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Những bàn thắng sớm sẽ giúp họ chơi thong dong hơn trong hiệp thi đấu thứ hai. Augsburg sẽ nỗ lực phòng ngự nhưng sức ép quá lớn sẽ khiến họ không thể đứng vững. Một tỷ số cách biệt 4 hoặc 5 bàn hoàn toàn phản ánh đúng thực tế trên sân.

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 5 – 0 Augsburg

Bayern Munich sẽ hủy diệt Augsburg

Tổng kết

Trận đấu giữa Bayern Munich vs Augsburg lúc 21:30 ngày 24/01 được xoilac đánh giá là cuộc chiến không cân sức giữa đỉnh cao và vực thẳm. Chủ nhà đang nắm giữ mọi lợi thế để giành một chiến thắng tưng bừng nhằm củng cố ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Augsburg cần một phép màu để có thể đứng vững trước sức mạnh của gã khổng lồ Bavaria.