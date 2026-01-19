Nhận định Manchester City – Wolverhampton Wanderers vào lúc 22:00 ngày 24/01

Nhận định Manchester City – Wolverhampton Wanderers vào ngày 24/01 tới đây hứa hẹn là màn so tài đầy kịch tính tại sân vận động Etihad. Trong khi Man City đang ráo riết tìm lại mạch thắng tại Premier League, Bầy sói lại đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Một bên là sức mạnh tấn công tổng lực, một bên là lối đá lỳ lợm, hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc bóng đá hấp dẫn.

Đánh giá phong độ hiện tại của Manchester City – Wolverhampton Wanderers

Manchester City đang trình diễn hai bộ mặt trái ngược nhau ở các đấu trường quốc nội. Tại các giải đấu Cup, đoàn quân của Pep Guardiola thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi vừa nghiền nát Exeter với tỷ số không tưởng 10-1 tại FA Cup và vượt qua Newcastle 2-0 ở EFL Cup. Tuy nhiên, tại Ngoại hạng Anh, The Citizens lại đang gặp dấu hiệu chững lại khi trải qua 3 trận hòa liên tiếp trước Brighton, Chelsea và Sunderland, khiến họ đánh rơi những điểm số quan trọng.

Wolverhampton lại đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ đầu mùa giải 2025/2026. Sau chuỗi trận bết bát hồi cuối năm ngoái, đội bóng vùng West Midlands đã lột xác hoàn toàn với chiến thắng vang dội 3-0 trước West Ham và màn hủy diệt Shrewsbury 6-1 tại FA Cup. Sự tự tin đã trở lại với các cầu thủ Wolves, đặc biệt là sự chắc chắn nơi hàng thủ và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén hơn trong những tình huống phản công nhanh.

Manchester City: Đội bóng sở hữu khả năng kiểm soát bóng thượng hạng nhưng đang gặp vấn đề trong việc kết liễu đối thủ tại Premier League. Hàng công của họ vẫn ghi bàn đều đặn nhưng hàng thủ đôi khi mất tập trung ở những phút cuối trận.

Wolverhampton Wanderers: Bầy sói đang có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Lối chơi của họ đã trở nên cân bằng hơn giữa phòng ngự và tấn công, tạo ra sự khó chịu cho bất kỳ ông lớn nào.

Cả hai đang thi đấu khá ổn định

Lịch sử đối đầu Manchester City – Wolverhampton Wanderers

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ sân Etihad trong những năm gần đây. Manchester City thường xuyên giành chiến thắng áp đảo nhờ dàn cầu thủ đẳng cấp và chiến thuật đa dạng của Pep Guardiola. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, City đã giành chiến thắng tới 4 trận, ghi được nhiều bàn thắng và áp đặt lối chơi hoàn toàn lên đối thủ.

Tuy nhiên, Wolves chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt khi họ luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Những lần đối đầu giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng và diễn ra với tốc độ cao. Bầy sói từng không ít lần gây bất ngờ bằng những pha phản công thần tốc, khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Man City.

Bảng tỷ lệ kèo trận Manchester City – Wolverhampton Wanderers

Nhà cái đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà thông qua các tỷ lệ niêm yết. Dưới đây là bảng kèo tham khảo cho trận đấu:

Bảng tỷ lệ kèo trận Manchester City – Wolverhampton Wanderers

Soi kèo Manchester City – Wolverhampton Wanderers chi tiết

Việc phân tích sâu các tỷ lệ kèo sẽ giúp người chơi có cái nhìn tổng thể và đưa ra lựa chọn đầu tư chính xác nhất.

Soi kèo chấp

Mức chấp 2 là thử thách không nhỏ cho Manchester City trong bối cảnh họ vừa trải qua chuỗi trận hòa tại giải Ngoại hạng. Dù sở hữu đội hình mạnh nhất, nhưng việc vượt qua rào cản 2 bàn thắng trước một Wolves đang hưng phấn là điều cần tính toán kỹ. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và khát khao chấm dứt chuỗi hòa, City hoàn toàn có thể thắng đậm nếu ghi được bàn mở tỷ số sớm.

Dự đoán: Man City -2

Soi kèo châu Âu

Lựa chọn Manchester City thắng (1) là cửa đầu tư an toàn nhất dù lợi nhuận không cao. Đẳng cấp của nhà vô địch và lợi thế sân bãi là quá lớn để Wolves có thể mơ về một cú sốc tại Etihad. Cửa hòa hoặc khách thắng có tỷ lệ ăn rất cao nhưng xác suất xảy ra là cực thấp dựa trên tương quan lực lượng hiện tại.

Dự đoán: Man City thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Với mốc 3.5, cửa Tài đang nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai đội đều đang có hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở các trận gần đây. Man City cần bàn thắng để khẳng định vị thế, trong khi Wolves cũng không ngại chơi đôi công khi có cơ hội. Trận đấu hứa hẹn sẽ có từ 4 bàn thắng trở lên với thế trận mở.

Dự đoán: Tài 3.5

Dự đoán tỷ số

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía Man City ngay từ đầu. Wolves sẽ có những giây phút phản kháng mạnh mẽ và có thể tìm được bàn danh dự, nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nửa xanh thành Manchester.

Dự đoán tỷ số: Manchester City 3 – 1 Wolverhampton Wanderers

Manchester City sẽ có 1 chiến thắng dễ dàng

Tổng kết

Trận cầu giữa Manchester City và Wolverhampton Wanderers vào 22:00 ngày 24/01 được xoilac đánh giá là cơ hội vàng để thầy trò Pep Guardiola trở lại đường đua. Dù Wolves đang có phong độ cao, nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ giúp Man City vượt qua khó khăn. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi tại Etihad.