Nhận định Napoli – Sassuolo vào lúc 00:00 ngày 18/01 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua những giai đoạn đầy biến động. Đội chủ sân Diego Armando Maradona rất cần một chiến thắng để khẳng định lại vị thế của mình trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sassuolo hành quân đến miền Nam với hy vọng mong manh về một kết quả có lợi nhằm thoát khỏi cơn khủng hoảng phong độ kéo dài.

Điểm qua phong độ hiện tại của Napoli – Sassuolo

Nhìn vào những con số thống kê gần đây, Napoli đang trải qua một giai đoạn kỳ lạ với chuỗi 3 trận hòa liên tiếp. Mặc dù không thua, nhưng việc đánh rơi những điểm số quan trọng trước các đối thủ dưới cơ như Parma hay Verona đã khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Inter Milan cho thấy bản lĩnh của một ông lớn, nhưng sự bế tắc trong trận hòa 0-0 mới nhất trước Parma lại phơi bày những lỗ hổng trong khâu sáng tạo và dứt điểm cuối cùng. Đội chủ nhà hiện tại dường như đang thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để kết liễu trận đấu dù nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội.

Về phía đội khách, Sassuolo đang chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi thành tích tệ hại hơn rất nhiều. Trong 6 vòng đấu vừa qua, họ không giành được bất kỳ chiến thắng nào, phải nhận tới 3 thất bại và chỉ có được 3 trận hòa đầy nhọc nhằn. Hai thất bại trắng lưới trước AS Roma và Juventus cho thấy hàng phòng ngự của Sassuolo quá mỏng manh trước những áp lực dồn dập từ các đội bóng lớn. Lối chơi của Neroverdi đã đánh mất đi sự đột biến vốn có, khiến họ trở nên dễ bị bắt bài và thường xuyên rơi vào tình thế chống đỡ vất vả ngay từ những phút đầu tiên.

Sự đối lập giữa một Napoli đang khát bàn thắng và một Sassuolo đang hổng phòng ngự hứa hẹn sẽ tạo nên một kịch bản hấp dẫn trên sân Diego Armando Maradona. Napoli có lợi thế sân nhà, nơi họ luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các cổ động viên trung thành để tạo nên sức ép kinh khủng. Ngược lại, Sassuolo buộc phải tìm lại sự tự tin nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào vũng lầy của sự thất bại trong chuyến hành quân đầy giông bão này.

Hai đội bóng đang mang hai phong thái khác nhau

Bảng tỷ lệ kèo trận Napoli – Sassuolo

Giới thiết lập kèo đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà dựa trên tương quan lực lượng hiện tại. Dưới đây là bảng tỷ lệ tham khảo cho cuộc đối đầu này:

Bảng tỷ lệ kèo trận Napoli – Sassuolo

Soi kèo Napoli – Sassuolo chi tiết

Phân tích kỹ lưỡng các chỉ số sẽ giúp người chơi có cái nhìn thấu đáo hơn về cục diện trận đấu lúc 00:00 ngày 18/01.

Kèo chấp

Dù vừa trải qua chuỗi hòa, Napoli vẫn là một thế lực đáng gờm khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Với dàn nhân sự vượt trội, đội chủ sân Maradona chắc chắn sẽ dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Sassuolo với tâm lý đè nặng và hàng thủ rệu rã khó lòng đứng vững trước áp lực cực lớn này. Việc đặt niềm tin vào Napoli ở mức chấp 1 1/4 là lựa chọn có cơ sở khi họ đang rất khát khao giải tỏa cơn khát thắng.

Dự đoán: Napoli -1.25

Kèo châu Âu

Nhìn vào mức ăn chỉ 1.43, có thể thấy cửa thắng của Napoli là vô cùng sáng sủa. Đội khách Sassuolo hiện tại thiếu đi những nhân tố đột biến để có thể gây ra bất ngờ trước một hệ thống vận hành bài bản của chủ nhà. Một kết quả hòa hay thắng cho Sassuolo được coi là kịch bản không tưởng trong bối cảnh phong độ hai bên đang quá chênh lệch. Lựa chọn đội chủ nhà thắng trận là phương án đầu tư an toàn nhất cho người chơi ở kèo 1×2.

Dự đoán: Napoli thắng

Kèo Tài Xỉu

Cả hai đội đều có xu hướng chơi tấn công nhưng hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm trong thời gian gần đây. Napoli sở hữu những tiền đạo tốc độ, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ phía Sassuolo. Ở chiều ngược lại, đội khách cũng sẽ nỗ lực phản công để tìm kiếm bàn thắng gỡ gạc danh dự. Với mức kèo 2.5, kịch bản về một trận cầu tưng bừng bàn thắng là điều rất dễ xảy ra trên sân cỏ nước Ý.

Dự đoán: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số

Dựa trên những phân tích chuyên sâu về chiến thuật và nhân sự, Napoli nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ hiệp một. Việc ghi bàn sớm sẽ giúp họ cởi bỏ được áp lực tâm lý đã đeo bám trong suốt những trận đấu vừa qua. Sassuolo có thể sẽ nỗ lực vùng lên trong hiệp hai nhưng sức phản kháng yếu ớt của họ khó lòng ngăn cản được cơn cuồng phong từ đội chủ nhà.

Một kịch bản về một trận thắng cách biệt đang hiện rõ trước mắt người hâm mộ đội bóng áo xanh thiên thanh. Sự tỏa sáng của các cá nhân kiệt xuất sẽ là chìa khóa để giải quyết trận đấu một cách nhanh gọn nhất.

Dự đoán tỷ số: Napoli 3 – 1 Sassuolo

Napoli sẽ có chiến thắng trên sân nhà của mình

Tổng kết

Cuộc chạm trán giữa Napoli – Sassuolo vào lúc 00:00 ngày 18/01, xoilac đánh giá là cơ hội vàng để đội chủ nhà tìm lại chính mình. Sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ hiện tại khiến cán cân nghiêng hẳn về phía đoàn quân áo xanh. Người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một màn trình diễn bùng nổ và một chiến thắng thuyết phục của Napoli.